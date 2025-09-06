چهارمین روز جشنواره موسیقی جوان با صدای نفسهای تازه
چهارمین روز از هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با اجرای یک برنامه کارگاهی با حضور دف نوازان شرکتکننده در بخش موسیقی کردستان و داوران این بخش در تالار رودکی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، جمعه ۱۴ شهریور در روند برگزاری چهارمین روز از جشنواره هجدهم موسیقی ملی جوان که به موسیقی کردستان در بخش اقوام اختصاص داشت، نوازندگان سازهای دف، دیوان، نرمهنای، دوزله، شمشال، ضرب و همچنین خوانندگان این منطقه در مقابل داوران این بخش مسعود مرادی، علیرضا غوثی، سیدعلاءالدین یاسینی، سیدعطااله سلامیه، مهدی احمدی و منصور بهرام بیگی روی صحنه رفتند و به اجرا پرداختند.
یکی از نکات مورد توجه در این روز کارگاه اجرایی و تمرین مقامهای دف بود؛ بهطوری که شرکت کنندگان ساز دف در هر سه شاخه الف، ب و ج با داوران روی صحنه رفتند و برخی مقامهای موسیقی کردستان را به مدت ۴۵ دقیقه اجرا کردند. این بخش که شور و هیجان خاصی به فضای جشنواره بخشیده بود مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
به گفته علیرضا غوثی یکی از اعضای هیئت داوران بخش موسیقی کردستان، این جشنواره نسل جوان را به موسیقی اقوام علاقهمند کرده و شیوههای آموزش موسیقی مقامی را تغییر داده است.
این نوازنده دف با تاکید بر این نکته که پایه و اساس موسیقی ایرانی، موسیقی بومی اقوام ایرانی است که از دل زندگی و آئینهای ساکنان سرزمین پهناور ایران متولد شده، تشریح کرد: برای سالهای متمادی این الحان و نغمهها سینه به سینه منتقل شده و از نسلی به نسل دیگر رسیده است، اما به مرور هنرمندان بر آن شدند برای این مقامها نت بنویسند و آن را بهصورت علمی نیز آموزش بدهند.
غوثی تصریح کرد: من البته شیوه آموزش سنتی استاد شاگردی را ترجیح میدهم و معتقدم بهترین روش این است که جوانان علاقهمند در کنار استادان بنشینند. از نوع نشستن و نحوه ساز دست گرفتن تا تکنیکهای نواختن را با نگاه و تمرین کردن از استادان خود بیاموزند، اما به هر حال نمیتوانم منکر شوم که برخی از نوازندههای جوان با شیوههای علمی و نت نویسی، نواختن سازهای بومی مانند دف را آموختهاند.
این هنرمند موسیقی کردستان، با تاکید بر این نکته که هر چیزی موسیقی ایران را قدمی به جلو ببرد قابل احترام است، توضیح داد: امیدوارم نسلی که موسیقی اقوام را از روی نت یاد میگیرد، به سراغ تاریخچه قطعات، آداب نشستن و نحوه ساز دست گرفتن، مقامات، گوشهها، ریزهکاریها و تکنیکهای نوازندگی هم برود و این موارد را عاشقانه بیاموزد نه بهصورت خشک و علمی. همانطور که پیشینیان با عشق این میراث را آموخته و به ما منتقل کردهاند ما نیز با عشق به آیندگان منتقل کنیم.
وی با اشاره به اینکه آموختن موسیقی برای جوانان و نوجوانان باید هدف باشد نه وسیله، افزود: خوشبختانه در فرآیند انتخاب و داوری جشنواره ملی موسیقی جوان، به تمامی موارد ذکر شده در زمینه نوازندگی توجه میشود و صرفا تکنیکهای نوازندگی مد نظر قرار نمیگیرد؛ بنابراین شرکتکنندگان میدانند برای موفق شدن باید ریزهکاریها را بیاموزند.
غوثی در ادامه تاکید کرد: داوری تا آنجا که من دیدهام، همیشه با دقت و وسواس صورت گرفته و هدف این بوده که هنرآموزان به سازی که میزنند و به مقامات و الحان مختلف مسلط باشند. البته گاهی برخی از شرکتکنندگان در مرحله انتخاب، با تمامی مقامات آشنا نیستند و ممکن است نتوانند برخی از آنها را بنوازند، اما حسن جشنواره این است که سبب شده استادان موسیقی اقوام، مقامات موسیقی قوم خود را گردآوری کرده و در اختیار علاقهمندان قرار دهند.
هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در پنجمین روز خود میزبان نوازندگان و خوانندگان موسیقی منطقه کرمانشاه و جنوب ایران است. در بخش موسیقی کرمانشاه خوانندگان در کنار نوازندگان تنبور و در بخش موسیقی جنوب نوازندگان نی انبان، ضرب و تمپو، نی جفتی و عود به صحنه میروند.
در بخش موسیقی کرمانشاه استادانی، چون محمد ذوالنوری، آرش شهریاری و تیمور مهرابی و در بخش موسیقی جنوب ایران استادانی همچون محسن شریفیان، بهرام مهربخش، سهراب مشهدی زاده و حسین کاوه خو اجرای شرکت کنندگان را داوری میکنند.
هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ۲۶ شهریور در تالار رودکی تهران در حال برگزاری است.