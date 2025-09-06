به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فروشگاه‌ها شاهد حضور دانش آموزانی است که با خرید نوشت افزار به استقبال ماه مهر می‌روند و خود را برای فصل درس و کتاب و راهیابی به مقاطع تحصیلی بالاتر آماده می‌کنند.

فروشنده‌ها که روز‌های پرکاری را سپری می‌کنند، می‌گویند: علاوه بر لوازم التحریر ایرانی با کیفیت خوب و قیمت مناسب، نوشت افزار خارجی هم دارند که در مقایسه با محصولات ایرانی کیفیت پایین تری دارند، البته خانواده‌ها و دانش آموزان طالب محصولات تولید داخل هستند.