زمان بازگشایی مدارس نزدیک شده و خانوادههای دانش آموزان در حال آماده کردن وسایل تحصیل فرزندان خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فروشگاهها شاهد حضور دانش آموزانی است که با خرید نوشت افزار به استقبال ماه مهر میروند و خود را برای فصل درس و کتاب و راهیابی به مقاطع تحصیلی بالاتر آماده میکنند.
فروشندهها که روزهای پرکاری را سپری میکنند، میگویند: علاوه بر لوازم التحریر ایرانی با کیفیت خوب و قیمت مناسب، نوشت افزار خارجی هم دارند که در مقایسه با محصولات ایرانی کیفیت پایین تری دارند، البته خانوادهها و دانش آموزان طالب محصولات تولید داخل هستند.