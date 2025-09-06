مدیر امور اراضی خوزستان گفت: ۱۲ پلاک به مساحت ۷ هزار و ۵۶۲ هکتار در کمیسیون رفع تداخلات استان تعیین تکلیف و تثبیت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانشیر سراج الدین میر قائد اظهار کرد: هفدهمین کمیسیون رفع تداخلات استان در سال جاری در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با حضور اعضا برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ۱۲ پلاک مربوط به شهرستان‌های امیدیه، اندیمشک، رامشیر و شادگان مطرح و پس از بررسی مساحت ۸ هزار و ۷۶۰ هکتار اراضی ملی و ۷ هزار و ۵۶۲ هکتار اراضی غیر ملی تثبیت و در مجموع ۱۶ هزار و ۳۲۲ هکتار رفع تداخل و تعیین تکلیف شد.