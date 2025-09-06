پخش زنده
به مناسبت هفته وحدت عبور موقت از تونل دوم حیران واقع در محور اردبیل - آستارا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اردبیل این تونل به طول ۲ کیلومتر و ۷۱۴ متر با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه در طول شش سال اجرایی شده است.
به گفته استاندار اردبیل افتتاح رسمی این پروژه همزمان با سفر رئیس جمهور به استان انجام میشود.
امامی یگانه تصریح کرد: در ۲ هفته پایانی تابستان پیشبینی میشود ورودیها به استان اردبیل بیش از روزهای گذشته باشد که بهره برداری از این تونل میتواند بخش عظیمی از نارساییها و مشکلات ترافیکی را برطرف کرده و به نوعی به روانسازی ترافیک کمک کند.