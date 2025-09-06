پخش زنده
مدیرکل پست گیلان از انعقاد تفاهم نامه با شرکت شهرکهای صنعتی استان، با هدف تخصیص نشانی استاندارد به واحدهای تولیدی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمدحسین هوشنگی گفت: در راستای اجرای نقشه راه دولت هوشمند و مصوبه شورای عالی اداری کشور، برای تخصیص نشانی استاندارد و انجام خدمت احراز هویت مکانی برای همه واحدهای صنعتی و تولیدی گیلان، تفاهم نامهای بین اداره کل پست گیلان و شرکت شهرکهای صنعتی استان با حضور مسئولان منعقد شد.
مدیرکل پست گیلان هدف از عقد این قرارداد را شفاف سازی تبادل اطلاعات و امکان اطلاع رسانی برخط در خصوص ظرفیتهای واحدهای تولیدی و صنعتی استان بر روی نقشههای برخط، برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی عنوان کرد.