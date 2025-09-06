به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار شهرستان پلدشت امروز صبح در جلسه هماهنگی شورای ترافیک این شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: در طول سال جاری برای اصلاح نقاط حادثه خیز شهرستان پلدشت ۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: در نیمه اول سال جاری دو میلیارد تومان از این اعتبار برای اصلاح نقاط حادثه خیز درون شهری و برون شهری هزینه شده است و مبلغ سه میلیارد تومان در کمیته برنامه ریزی شهرستان مصوب شده که تا پایان سال با این اعتبار نقاط باقی مانده در سطح شهرستان اصلاح و بازسازی خواهد شد.

وی همچنین در این جلسه تاکید کرد: برای کاهش حوادث رانندگی با برنامه ریزی دقیق و اصولی از جمله خط کشی محور‌های مواصلاتی. نصب تابلو‌های هشدار دهنده و رقع نقاط حادثه خیز حوادث را به حداقل کاهش دهیم.