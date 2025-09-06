دادستان شهرستان کارون گفت: به مناسبت آغاز امامت حضرت بقیه الله الاعظم (عج) به درخواست‌های زندانیان رسیدگی و ۴۷ نفر از ارفاقات قانونی برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت آغاز امامت حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، رئیس دادگستری شهرستان کارون و دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان با حضور در زندان مرکزی به درخواست زندانیان حوزه قضایی رسیدگی کردند.

آذرنوش دادستان کارون گفت: طی این بازدید ضمن دیدار با زندانیان حوزه قضایی مربوطه با اعطاء پایان حبس به ۱۳ نفر و آزادی مشروط ۴ نفر از واجدین شرایط موافقت شد.

وی با بیان اینکه بررسی وضعیت زندانیان در مناسبت‌های مذهبی نقش مهمی در بازسازگاری آنان دارد، افزود: زندانیان این حوزه قضایی بصورت مستمر پایش و افراد واجد شرایط از ارفاقات برخوردار می‌شوند.