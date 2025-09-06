پخش زنده
مسابقات ووشوی قهرمانی بانوان خوزستان به میزبانی شهر چمران بندر ماهشهر برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این رقابتها ۳۴۰ فایتر از سراسر استان در چهار رده نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو رشته تالو و ساندا باهم به رقابت پرداختند.
در پایان این مسابقات تیم هیئت ووشو ایذه بر سکوی قهرمانی ایستاد، هیئت ووشو بندر ماهشهر نایب قهرمان شد و آکادمی شهپری ایذه نیز مقام سوم را از آن خود کرد.
نفرات برگزیده این رقابتها، مسابقات تکفایت حرفهای استان را برگزار خواهند کرد. نفرات برگزیده رده نوجوانان نیز به المپیاد نخبگان کشور دعوت خواهند شد.