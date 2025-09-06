افتتاح ۲۳ مدرسه و مجموعه ورزشی در البرز
استاندار البرز گفت: با هدف آغاز باشکوه سال تحصیلی جدید، ۲۳ مدرسه و مجموعه ورزشی در استان تا پایان شهریور به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، مجتبی عبداللهی در ششمین جلسه شورای عالی و صد و پنجمین شورای آموزش و پرورش استان که با حضور نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰ طرح مدرسه در حال ساخت داریم که از این تعداد، ۲۳ مدرسه و مجموعه ورزشی آماده افتتاح است و این افتتاح بهصورت سراسری با حضور رییس جمهور انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه نوسازی و شادابسازی مدارس در دستور کار جدی قرار دارد، افزود: شهرداریها و آموزش و پرورش با همکاری یکدیگر اقدام به رنگآمیزی کلاسها و راهروها، بازسازی سرویسهای بهداشتی، آسفالت، تجهیز کتابخانه، نمازخانه و ستهای ورزشی کردهاند.
استاندار البرز همچنین از تهیه و توزیع تجهیزات آموزشی و پرورشی جدید طی روزهای آینده خبر داد و گفت: در حوزه سرویس مدارس دانشآموزان استثنایی نیز همانند سالهای گذشته شهرداریها بر اساس قانون مشارکت کرده و دغدغه خانوادهها در این زمینه رفع خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت تعاونیهای معلمان، بیان داشت: تا پایان سال جاری حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ واحد مسکونی تکمیل و تحویل خواهد شد و در نیمه نخست سال آینده نیز ۳۵۰ واحد دیگر به بهرهبرداری میرسد.
استاندار البرز با تأکید بر جایگاه والای معلمان گفت: آینده کشور و فرزندان ما در گرو تلاش و دلسوزی معلمان است و نگاه ویژهای به مسائل و مطالبات آنان داریم.
وی در پایان با اشاره به دستاوردهای آموزشی استان در حوزه کنکور و سوادآموزی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده، وضعیت استان در شاخصهای آموزشی مطلوب است و تلاش میکنیم رتبههای برتر کشوری را در آینده نزدیک کسب کنیم.