برگرداندن ۳۷ هزار لیتر سوخت قاچاق به چرخه توزیع
مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد از برگرداندن ۳۷ هزار لیتر سوخت، از مسیر قاچاق به چرخه توزیع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، منصور انصاری گفت: پرونده حمل ۳۷ هزار لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یزد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت ۳۵ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال جزای نقدی ۲ برابر ارزش سوخت محکوم کرد.
انصاری گفت: شعبه همچنینی ۱۷ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش تخلف، برای خودروی حامل سوخت قاچاق به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۵۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، حکم صادره با گذشت مراحل قانونی در اداره اجرای احکام، اجرا و پرونده مختومه شد.
منصور انصاری اضافه کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این محموله قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.