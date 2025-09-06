مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد از برگرداندن ۳۷ هزار لیتر سوخت، از مسیر قاچاق به چرخه توزیع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، منصور انصاری گفت: پرونده حمل ۳۷ هزار لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یزد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت ۳۵ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال جزای نقدی ۲ برابر ارزش سوخت محکوم کرد.

انصاری گفت: شعبه همچنین‌ی ۱۷ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش تخلف، برای خودروی حامل سوخت قاچاق به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۵۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، حکم صادره با گذشت مراحل قانونی در اداره اجرای احکام، اجرا و پرونده مختومه شد.

منصور انصاری اضافه کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این محموله قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.