طرح فرهنگی «سفالستان؛ آغوش هنر، خانه خلاقیت و نوآوری هنر سفال» در راستای نخستین همایش ملی زنجیره ارزش افزوده سفال و سرامیک در دانشگاه بوعلی‌سینا در همدان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در جریان نود و نهمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، طرح فرهنگی «سفالستان؛ آغوش هنر، خانه خلاقیت و نوآوری هنر سفال» با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار همدان، رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا و جمعی از مدیران استانی، مسئولان وزارت علوم و دانشگاه و فعالان فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

«سفالستان» با هدف احیای هنر اصیل سفالگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه شکل گرفته است، این مرکز فضایی خلاقانه برای دانشجویان و علاقه‌مندان فراهم می‌کند و با پیوند هنر سنتی با نوآوری معاصر، زمینه تولید آثار هنری و کاربردی را ایجاد می‌کند.

این طرح فرهنگی با برگزاری کارگاه‌ها، دوره‌های آموزشی، نمایشگاه‌های هنری و ایجاد فضا‌های تعاملی، بستری مناسب برای پرورش استعداد‌های هنری، تقویت اقتصاد فرهنگی و توسعه گردشگری هنری استان همدان فراهم می‌ کند .

افتتاح «سفالستان» گامی مهم در ارتقای جایگاه فرهنگی دانشگاه بوعلی‌سینا و تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه محسوب می‌شود و انتظار می‌رود نقش مؤثری در غنی‌سازی محیط فرهنگی دانشگاه و استان ایفا کند.