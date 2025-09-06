پخش زنده
طرح فرهنگی «سفالستان؛ آغوش هنر، خانه خلاقیت و نوآوری هنر سفال» در راستای نخستین همایش ملی زنجیره ارزش افزوده سفال و سرامیک در دانشگاه بوعلیسینا در همدان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در جریان نود و نهمین اجلاس رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، طرح فرهنگی «سفالستان؛ آغوش هنر، خانه خلاقیت و نوآوری هنر سفال» با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار همدان، رئیس دانشگاه بوعلیسینا و جمعی از مدیران استانی، مسئولان وزارت علوم و دانشگاه و فعالان فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.
«سفالستان» با هدف احیای هنر اصیل سفالگری و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه شکل گرفته است، این مرکز فضایی خلاقانه برای دانشجویان و علاقهمندان فراهم میکند و با پیوند هنر سنتی با نوآوری معاصر، زمینه تولید آثار هنری و کاربردی را ایجاد میکند.
این طرح فرهنگی با برگزاری کارگاهها، دورههای آموزشی، نمایشگاههای هنری و ایجاد فضاهای تعاملی، بستری مناسب برای پرورش استعدادهای هنری، تقویت اقتصاد فرهنگی و توسعه گردشگری هنری استان همدان فراهم می کند .
افتتاح «سفالستان» گامی مهم در ارتقای جایگاه فرهنگی دانشگاه بوعلیسینا و تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه محسوب میشود و انتظار میرود نقش مؤثری در غنیسازی محیط فرهنگی دانشگاه و استان ایفا کند.