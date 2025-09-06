هزار روز اول زندگی طلایی ترین فرصت برای تضمین سلامت کودک
مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به یافتههای علمی جدید، بر اهمیت «هزار روز اول زندگی» از ابتدای بارداری تا پایان دو سالگی کودک بهعنوان طلاییترین فرصت برای تضمین سلامت جسمی و روانی افراد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، داداشی اظهار داشت: مغز کودک در این بازه زمانی با سرعتی چشمگیر رشد میکند و تغذیه، محبت و محیطی که کودک در آن قرار دارد، اثرات مادامالعمر بر سلامت جسم و روان او خواهد داشت. سرمایهگذاری در این دوره میتواند تا ۳۸ برابر بازگشت داشته باشد و از بروز بسیاری از بیماریهای بزرگسالی جلوگیری کند.
وی با ارائه توصیههای کاربردی برای والدین خاطرنشان کرد:تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله پس از تولد سبب موفقیت بیشتر در شیردهی، کاهش استرس مادر و نوزاد و تقویت پیوند عاطفی میشود و همچنین تغذیه با شیر مادر بهترین واکسن طبیعی برای پیشگیری از بسیاری بیماریها در دوران کودکی و بزرگسالی است و به سلامت مادر نیز کمک میکند.
وی ادامه داد: حمایت عاطفی از مادر در دوران بارداری و شیردهی نقش مهمی در کاهش استرس و تضمین رشد مطلوب کودک دارد و تغذیه سالم در بارداری با تأکید بر مصرف مکملهای آهن و مولتیویتامین، زمینهساز سلامت جسمی و تقویت هوش فرزند خواهد بود.
داداشی تاکید کرد: پرهیز از مصرف بیرویه آنتیبیوتیک و اولویت زایمان طبیعی (در صورت نبود مشکل پزشکی) به حفظ میکروبیوم مفید بدن نوزاد کمک میکند و نقشی کلیدی در سلامت او دارد.
مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: ساختن یک کودک سالم بسیار آسانتر از درمان یک بزرگسال آسیبدیده است. خانوادهها با رعایت این توصیههای ساده میتوانند سرمایهگذاری هوشمندانهای برای آینده فرزندان خود داشته باشند.