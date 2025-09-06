به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد به مناسبت ۱۵ شهریور روز ملی پسته از پیش بینی برداشت ۶۰ هزار تن این محصول ارزشمند از سطح ۶۴ هزار هکتار از باغات بارور استان خبر داد.

عباس حاجی حسینی گفت: باغات پسته استان در مناطق کویری و خشک قرار داشته که علاوه برایجاد درآمد اقتصادی دربدترین شرایط اقلیمی، با اجرای نقش کویرزدایی وتثبیت شن‌های روان به طریق بیولوژی تاثیر بسزایی در تعدیل اقلیم مناطق شهری و روستایی حاشیه‌ای کویر دارد.

وی با بیان اینکه متوسط عملکرد پسته در سال جاری ۹۰۰ کیلو گرم پسته خشک در هر هکتار است گفت: شهرستان‌های خاتم، ابرکوه، اردکان، مروست، مهریز و تفت بیشترین سطح زیر کشت استان را به خود اختصاص داده و دارای ارقام اکبری، کله قوچی، احمد اقایی، حاج عبداللهی و فندقی است.

به گفته این مقام مسئول، پسته استان یزد به دلیل رنگ و طعم منحصر‌به‌فرد، دارای ارزش صادراتی بوده و حدود ۷۰ درصد آن به کشور‌های همجوار، اروپایی، هند، چین و ... صادر و ۳۰ درصد باقی مانده در بازار داخل به فروش میرسد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خاطر نشان کرد: بهترین موقع برداشت پسته زمانی است که حدود ۷۰ درصد میوه آن رسیده باشد، زیرا باعث حفظ سلامت درخت و کاهش آفلاتوکسین شده و در عین حال به دلیل تجمع چربی، میوه اونس و وزن قابل قبولی پیدا کرده و سنگینی خود را به دست می‌آورد.