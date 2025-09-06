ایران باید در میان ۱۰ کشور پیشتاز هوش مصنوعی قرار گیرد
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد امنیت ملی و جایگاه تمدنی خود را حفظ کند، باید در میان ۱۰ قدرت برتر هوش مصنوعی جهان قرار گیرد.
، سردار سرتیپ دوم پاسدار «محمدرضا حسنی آهنگر» فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع)، در اولین نشست شبکه تخصصی تحول در علوم انسانی سازمان بسیج اساتید کشور که عصر روز گذشته با شعار «استاد بسیجی؛ تحول در علوم انسانی، الگو پیشرفت ایرانی اسلامی» در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: موضوع تحول در علوم انسانی از محورهای اصلی فعالیت این دانشگاه طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته بوده و گزارشهای دورهای آن نیز به محضر فرمانده معظم کل قوا ارائه شده است.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع امام حسین (ع) با هدف حل یکی از اساسیترین مطالبات انقلاب، یعنی اسلامیسازی علوم و دانشگاهها، حرکت منظومهای ۳۶۰ درجهای برای بازنگری در طبقهبندی علوم انسانی و جایگاه آن در نظام علمی کشور آغاز کرده و به نتایج و رویکردهای قابل توجهی رسیده است.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) تصریح کرد: در این فرآیند نظام مسائل تمدنی شناسایی و طبقهبندی شده، شبکهای از نخبگان و استادان حوزه و دانشگاه در سراسر کشور گردآوری و کتابچههای مستندی از سوابق و توانمندی آنان تهیه شده است. این شبکه در قالب قرارگاه جهاد علمی سامان یافته تا مسائل اساسی کشور با مشارکت نخبگان حوزه و دانشگاه حل شود.
سردار حسنیآهنگر افزود: تعاملات نزدیکی با مراکز حوزوی بهویژه با مدیریت حوزههای علمیه و نیز ارتباطات گسترده با دانشگاههای برتر و شورای عالی انقلاب فرهنگی برقرار شده و پشتیبانی از شبکه علمی کشور برای تولید نرمافزارهای حکمرانی و تدوین متون درسی علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: این دانشگاه بر تولید نظامات تحولی مورد نیاز انقلاب اسلامی متمرکز است و در این مسیر هزاران استاد و پژوهشگر در شبکه علمی دانشگاه فعال شدهاند.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع)، در ادامه با اشاره به مأموریت دانشگاه در حوزه فناوریهای نوین گفت: دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه بیش از ۱۰ سال است که فعالیت جدی دارد و تاکنون بیش از ۵۰ پروژه شاخص در این حوزه اجرا شده است.
سردار حسنیآهنگر با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جایگاه ایران در فناوریهای پیشرفته افزود: ایشان تصریح کردهاند که هوش مصنوعی دانش پیشران و شالودهشکن است و ما باید حداقل جزو ۱۰ کشور برتر جهان در این عرصه باشیم.
وی خاطرنشان کرد: لایههای مختلف هوش مصنوعی، همگرایی آن با علوم شناختی، سیاستهای جهانی منع اشاعه و روند شکلگیری نظم نوین بینالمللی، ضرورت توجه ایران به این فناوری را دوچندان کرده است.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع)، گفت: تحلیل جایگاه ایران و جهان اسلام در برابر بلوکهای غرب و شرق نیازمند تعریف دقیق شاخصها و سنجش تابآوری در عرصههای امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه است و این موضوع در دانشگاه جامع امام حسین (ع) با نگاه تمدنی دنبال میشود.
سردار حسنیآهنگر درباره جنگ ترکیبی ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران طی ۴۶ سال گذشته با یک جنگ هوشمند چندبُعدی مواجه بوده که قرارگاه راهبردی آن در کاخ سفید و طراحی آن محصول اندیشکدهها و دانشگاههای غربی است.
وی جنگ ترکیبی را دارای ابعاد سخت، نیمهسخت و نرم دانست که از فشار اقتصادی و تحریم تا نفوذ فرهنگی، عملیات شناختی، اغتشاشات اجتماعی، حملات سایبری و ترور نخبگان را شامل میشود.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) تأکید کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و فرماندهی کلان آن همچنان در آمریکا قرار دارد.
سردار حسنیآهنگر عنوان داشت: دانشگاه جامع امام حسین (ع) با رصد محصولات پیشرفته جهانی و تدوین جداول کاربردی، برنامهریزی کرده است تا توان داخلی را در این حوزه تقویت و به بخشهای مختلف حکمرانی کمک کند.
وی با دعوت از استادان و پژوهشگران برای پیوستن به شبکه جهاد علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، افزود: هدف ما دستیابی به امنیت ملی پایدار، توسعه متوازن و ایفای نقش مؤثر ایران در قدرت بینالمللی است تا بتوانیم پیام حق جهان اسلام را در سطح جهانی منعکس کنیم.
تحول در علوم انسانی و توسعه هوش مصنوعی ۲ محور اصلی پیشرفت کشورند
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: یکی از محورهای اساسی این تحول، بازآفرینی علوم انسانی بر مبنای اندیشه حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است. طی این سالها نظام مسائل کشور برای ایجاد تمدن نوین اسلامی تدوین، شبکه نخبگان دانشگاهی و حوزوی شناسایی، و ساختار قرارگاهی برای سازماندهی توان علمی کشور شکل گرفته است.
سردار حسنیآهنگر ضمن دعوت از استادان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و علاقهمندان برای پیوستن به شبکه جهاد علمی، گفت: امروز بیش از هزار استاد در این شبکه فعالند و تولید متون درسی متناسب با مبانی اسلامی علوم انسانی و ثبت موضوعات پژوهشی در سامانه نان وزارت علوم از دستاوردهای شاخص این حرکت است.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرمودهاند که لایه حکمرانی در جهان در حال تغییر است و پلتفرمهای فناورانه اداره امور را به دست میگیرند؛ بنابراین اگر جمهوری اسلامی بخواهد امنیت ملی و جایگاه تمدنی خود را حفظ کند، باید در میان ۱۰ قدرت برتر هوش مصنوعی جهان قرار گیرد.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) ادامه داد: هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک فناوری نیست، بلکه مؤلفهای تعیینکننده در توزیع قدرت بینالمللی و هندسه نظم نوین جهانی است. ما برای تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی، زیستبوم هوش مصنوعی کشور را در هشت حوزه کلیدی شامل زیرساخت، تنظیمگری، کسبوکار، آموزش، حمایت مالی و توسعه کارگزاران طراحی کردهایم تا مسیر دستیابی به جایگاه برتر هموار شود.
سردار حسنیآهنگر در بخش دیگری از سخنان خود در تحلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تأکید کرد: این رویارویی بخشی از جنگ ترکیبی ۴۶ ساله نظام سلطه به رهبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی است که ابعاد سخت، نیمهسخت و نرم دارد. رژیم صهیونیستی در این دوره خط مقدم عملیات بود، اما طراحی اصلی در کاخ سفید و توسط نخبگان اندیشکدههای غربی انجام شد.
وی ابراز داشت: جنگ امروز صرفاً نظامی نیست؛ بلکه عرصه اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی، سایبری و شناختی را دربر میگیرد و محصول پژوهشگاهها و الگوریتمهای هوشمند دشمن است.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) افزود: برای مواجهه با چنین تهدیدی باید نگاه چندبعدی و شبکهای داشت. معادلات ساده کلاسیک پاسخگو نیستند و لازم است با شناخت محیط آشوبناک و غیرخطی جنگ، همه ابعاد آن از تحریف و عملیات شناختی تا تحریم اقتصادی، نفوذ فرهنگی و حملات سایبری همزمان مدیریت شود.
سردار حسنیآهنگر کاربردهای هوش مصنوعی در دفاع و امنیت را نیز برشمرد و گفت: این فناوری در ۱۲ حوزه کلیدی شامل لجستیک و حملونقل نظامی، سامانههای دفاعی خودکار، شبیهسازی و آموزش رزم، امنیت سایبری، آگاهی موقعیتی، شناسایی اهداف، خودمختاری پهپادها، روباتیک رزمی، هوش ازدحامی، متاورس نظامی و تحلیل دادههای عملیاتی نقشآفرین است. نمونههای متعددی از این کاربردها در ارتشهای بزرگ جهان و حتی در جنگ اوکراین و اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی دیده میشود.
وی در پایان ضمن تأکید بر ضرورت مدیریت دانش و سازماندهی شبکه نخبگان، از استادان و پژوهشگران خواست با پیوستن به قرارگاه تحول در علوم انسانی و فناوریهای پیشرفته دانشگاه جامع امام حسین (ع) زمینه تحقق تمدن نوین اسلامی و ارتقای امنیت ملی را فراهم سازند.