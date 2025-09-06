شمشیربازان اردکان بر بام قهرمانی ایران
تیم شمشیر بازی چادرملو اردکان، قهرمان لیگ برتر باشگاههای کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
هفته پایانی لیگ برتر باشگاههای کشور (یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار شد و در بخش اپه مردان، تیم چادرملو اردکان عنوان قهرمانی را به دست آورد.
همچنین در این مسابقات نیز تیم هتل یاکاموز نایبقهرمان شد و تیمهای فولاد مبارکه سپاهان و صدر مشهد به صورت مشترک بر سکوی سوم ایستادند.
در رقابتهای فلوره تیم تیم فولاد مبارکه سپاهان به مقام قهرمانی رسید، تیم چادرملو اردکان عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد و تیمهای آذین فلز اردکان و جوانان فولاد مبارکه اصفهان به صورت مشترک سوم شدند.
هماکنون بیش از یک هزار نفر در این رشته در استان فعالیت دارند و ۲۰ نفر از شمشیربازان یزدی عضو تیمهای ملی هستند.
استان یزد یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵۵ هیات ورزشی و بیش از ۸۰ هزار ورزشکار زیرپوشش بیمه دارد.