به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هفته پایانی لیگ برتر باشگاه‌های کشور (یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار شد و در بخش اپه مردان، تیم چادرملو اردکان عنوان قهرمانی را به دست آورد.

همچنین در این مسابقات نیز تیم هتل یاکاموز نایب‌قهرمان شد و تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و صدر مشهد به صورت مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

در رقابت‌های فلوره تیم تیم فولاد مبارکه سپاهان به مقام قهرمانی رسید، تیم چادرملو اردکان عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های آذین فلز اردکان و جوانان فولاد مبارکه اصفهان به صورت مشترک سوم شدند.

هم‌اکنون بیش از یک هزار نفر در این رشته در استان فعالیت دارند و ۲۰ نفر از شمشیربازان یزدی عضو تیم‌های ملی هستند.

استان یزد یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵۵ هیات ورزشی و بیش از ۸۰ هزار ورزشکار زیرپوشش بیمه دارد.