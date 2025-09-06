

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس هیئت شطرنج گچساران گفت: به مناسبت گرامی داشت شهدای اقتدار و با همکاری شرکت نفت و پتروشیمی مسابقات شطرنج با شرکت شطرنج بازانی در رده‌های سنی مختلف از استان‌های جنوبی در شهر دوگبندان برگزار شد.

سلام یوسفی افزود: در این دوره از مسابقات ۱۸۵ شطرنج بازی از استان‌های اصفهان، فارس، بندرعباس، بوشهر، خوزستان وکهگیلویه و بویراحمد با هم رقابت کردند.

یوسفی با بیان اینکه این رقابت‌ها در ۹ دور و به روش سویسی برگزار شد، اضافه کرد: در این دوره از مسابقات ۱۴ نفر از شهرستان گچساران توانستنتد حائز رتبه های برتر این مسابقات شوند.