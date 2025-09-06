پخش زنده
مزرعه دار کردستانی، با حفاظت از یک گونه جانوری نادر در معرض انقراض، به حفظ اصالت لباس کردی هم کمک کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، یکی از کارکردهای بخش تعاون علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی، مشارکت کلیه اقشار جامعه در فعالیتهای اقتصاد است.
ایجاد اشتغال پایدار، توزیع عادلانه ثروت، تجمیع سرمایههای خرد با کمترین سرمایه اولیه از مزیتهای بی بدیل این نوع فعالیت اقتصادی است.
نوآوری در فعالیت یکی از ثمرات تعاونی هاست.
بز مرخز یا مه رز نژادی از بزهای بومی استان است که به عنوان دامی چند منظوره شناخته میشود و بهویژه به خاطر الیاف مرغوب خود مشهور است.
پشم بز مرخز چهار رنگ اصلی سفید، قهوهای، خاکستری و نباتی و ۱۲ رنگ فرعی دارد.
لباسی که از پشم بز مرخز تولید میشود در تابستان خنک و در زمستان گرم است.