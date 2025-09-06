پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: نخستین مسیر گردشگری ادبی روستایی کشور در کندلوس، با الهام از افسانه کهن «مینا و پلنگ» طراحی و راهاندازی شده است و گامی نوین در پیوند ادبیات بومی با گردشگری فرهنگی به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ، حسین ایزدی گفت : این مسیر ادبی که طول آن حدود یک کیلومتر است، با ایستگاههای متنوعی همچون خانه مینا، دیوارنگارههای داستانی، محل ملاقات عاشقانه، کافه مینا و پلنگ، تابلوهای نقالی و مجسمههای نمادین همراه است و تجربهای متفاوت از گردشگری روایتمحور را برای بازدیدکنندگان رقم میزند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: هدف اصلی از ایجاد این مسیر، تعمیق تجربه گردشگری از طریق روایتمحوری است؛ به گونهای که گردشگران با شنیدن روایت افسانه «مینا و پلنگ» از زبان راویان محلی، در دل بافت فرهنگی و طبیعی کندلوس، پیوندی عمیقتر با تاریخ و هویت این روستای کهن برقرار میکنند.
ایزدی به شهرت کندلوس به دلیل موزهه مردمشناسی و گیاهان دارویی و معماری اصیل اشاره کرد و یادآور شد: با افتتاح این مسیر ادبی، گامی تازه در مسیر جهانی شدن گردشگری روستایی ایران برداشته شد.