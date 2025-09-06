پخش زنده
امروز: -
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سیب و سوران از صدور ۳۹۰ جلد سند روستایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرگزی افزود: در راستای اجرای قانون الحاق و با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، روند صدور اسناد روستایی در این شهرستان با جدیت دنبال میشود.
وی اظهار کرد: تعداد ۶۰ فقره تکپرینت اسناد روستای گوهرمیلی از بخش هیدوچ با همکاری اداره ثبت اسناد صادر شد که گامی مهم در تسریع خدمترسانی به مردم به شمار میرود.
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سیب و سوران افزود: طبق تعهد شهرستان در قانون الحاق، مقرر شده است ۷۶۰ جلد سند روستایی صادر شود که تاکنون ۳۹۰ جلد سند آماده و تحویل متقاضیان شده است.
وی با اشاره به اهمیت این طرح تصریح کرد: هدف از اجرای قانون الحاق، تثبیت مالکیت روستاییان، ایجاد امنیت حقوقی و تسهیل در توسعه روستاها است که بنیاد مسکن با همکاری دستگاههای مرتبط آن را دنبال میکند.