جشنواره «بذر تا نذر» به منظور معرفی توانمندی‌ها، فرهنگ و آداب و رسوم غنی روستایی در روستای کبک‌آباد مهزیر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی رفیع این رویداد را به عنوان فرصتی بی‌نظیر برای معرفی توانمندی‌ها، فرهنگ و آداب و رسوم غنی روستایی خواند و گفت: این جشنواره در روز‌های ۱۹ و ۲۰ شهریور در روستای کبک‌آباد برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود که با استقبال گسترده مردم رو‌به‌رو شود.

وی هدف اصلی این جشنواره را نمایش محصولات بومی، صنایع دستی و هنر‌های محلی منطقه برشمرد و گفت: بیش از ۵۰ غرفه‌دار از نقاط مختلف استان در این رویداد شرکت خواهند کرد که از این تعداد حدود ۱۵ مورد مربوط به پخت انوان نان‌های سنتی است و از این روز نیز جشنواره به عنوان «بذر تا نذر» یعنی از زمانی که دانه گندم کشت تا هنگامی که برداشت و استفاده می‌شود، نامگذاری شده است.

رفیع با بیان این که برنامه‌های متنوعی از جمله برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی، هنری و غذایی در این جشنواره در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مسابقات محلی برای کودکان و بزرگسالان از دیگر بخش‌های جذاب این جشنواره خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت این جشنواره در تقویت همبستگی اجتماعی و جذب گردشگران به منطقه، گفت: این رویداد می‌تواند به رونق اقتصادی روستا کمک کرده و فرصتی برای تبادل فرهنگی بین مردم محلی و بازدیدکنندگان فراهم آورد.

سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان ضمن ابراز امیدواری نسبت به این که با همکاری همه ارگان‌ها و مشارکت مردم، این جشنواره به یک نقطه عطف در تقویم فرهنگی مهریز تبدیل شود، یاداور شد: این جشنواره به همت دهیاری و شورای اسلامی روستای کبک‌آباد و اهالی دهستان تنگ چنار برگزار خواهد شد.

روستای کبک آباد در ۳۰ کیلومتری مرکز شهرستان مهریز و در دهستان تنگ چنار واقع شده است.