به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستان کردستان گفت: دو نفر بر اثر برخورد دو دستگاه خودرو سواری و وقوع آتش‌سوزی در مخور سقز- بانه جان باختند و یک نفر نیز مصدوم شد.

بابک هدایی اظهار کرد: بامداد امروز بر اثر برخورد خودروی زانتیا و وانت در کیلومتر ۲۰ محور سقز – بانه و وقوع آتش‌سوزی، دو نفر از سرنشینان در دم جان باختند.

وی افزود: به دنبال تماس با دیسپچ اورژانس، دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد که پس از انجام اقدامات درمانی، یک مصدوم این سانحه به بیمارستان شفا شهرستان سقز منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کردستان اضافه کرد: پرسنل آتش‌نشانی نیز با حضور به‌موقع، عملیات مهار آتش و ایمن‌سازی صحنه را انجام دادند.

وی بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رانندگی در حالت خواب‌آلودگی و سرعت غیرمجاز تأکید کرد.