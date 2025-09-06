به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تصادف‌ ام وی‌ام و جیلی در کیلومتر ۲۰ محور میامی به سبزوار ۵ مصدوم ، واژگونی سمند در کیلومتر ۵۸ محور شاهرود به میامی ۶ مصدوم ، تصادف موتورسیکلت و لیفان X۶۰ در کیلومتر ۲۸ محور دامغان به فولامحله ۲ مصدوم ، انحراف از جاده و برخورد با نیوجرسی سمند در کیلومتر ۵۳ محور سرخه به آرادان ۴ مصدوم ، انحراف از جاده و برخورد با تپه پراید در کیلومتر ۱۱ محور شاهرود - آزادشهر یک مصدوم ، تصادف دو پراید و واژگونی یکی از آنها در کیلومتر ۱۰ محور شریف آباد به ایوانکی ۲ مصدوم ، واژگونی‌ام وی‌ام در کیلومتر ۲۱ محور فیروزکوه به سمنان ۲ مصدوم ، تصادف پراید و پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲۳ محور دامغان به شاهرود ۵ مصدوم ، واژگونی L۹۰ در کیلومتر ۱۱۵ محور قم - گرمسار ۴ مصدوم ، تصادف کامیون و پیکاپ تونلند در کیلومتر ۶۱ محور دامغان - سمنان یک مصدوم ، واژگونی ساینا در کیلومتر ۵۰ محور سمنان به دامغان ۳ مصدوم ، انحراف از جاده و برخورد با تپه پژو پارس در کیلومتر ۱۰ محور گرمسار به آرادان ۳ مصدوم ، انحراف از جاده و سقوط در دره هیوندای اکسنت در کیلومتر ۱۳ محور فولاد محله به کیاسر یک کشته و یک مصدوم ، تصادف پراید و تاکسی هیوندا در کیلومتر ۴۳ محور شاهرود و میامی ۲ مصدوم ، واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۳۵ محور دامغان به شاهرود ۳ مصدوم ، تصادف زنجیره‌ای سه خودرو (پراید - تاکسی سمند - ویتارا) در کیلومتر ۲۶ محور دامغان به شاهرود ۶ مصدوم ، تصادف پژو slx و پژو آردی در کیلومتر ۴۵ محور شاهرود به دامغان ۸ مصدوم ، تصادف پراید و ساینا در کیلومتر ۸۵ محور دامغان به سمنان ۵ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۱۰ محور میامی به سبزوار ۴ مصدوم ، واژگونی پراید در فرعی روستای رامه آرادان یک مصدوم برجای گذاشت .