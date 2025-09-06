به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ستاد جهاد تبیین در استان گفت: ایستادگی در برابر آمریکای زیاده خواه و زورگو پیام توحیدی همه پیامبران الهی است و قرارگاه‌های جهاد تبیین باید این موضوع را برای قشر‌های مختلف مردم به فهم و گفتمان عمومی تبدیل کنند.

سردار یداله جوانی با اشاره به اعتقاد عده‌ای مبنی بر اینکه توافق با آمریکا مشکلات کشور را حل و آن را از جنگ دور می‌کند افزود: دشمنی آمریکا با ایران و مردم نه فقط در ۴۶ سال گذشته بلکه در زمان صفویه و قاجار و پهلوی هم با نادیده گرفتن استقلال کشور بوده و همواره به دنبال از بین بردن ظرفیت تمدن سازی ، کوچک کردن و نابودی هویت ملی اسلامی ایران بوده است که این موضوع باید به همراه خدمات نظام و دولت برای مردم به ویژه نسل جوان به خوبی تبیین شود.

وی حفظ وحدت و انسجام را مهمترین موضوع امروز کشور و سرمایه اجتماعی نظام بیان و تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه در کنار فرماندهی مقتدر رهبر معظم انقلاب و قدرت نظامی نیرو‌های مسلح ، حضور مردم در صحنه دشمن را ناامید کرد و مسئولان باید قدر این مردم را بدانند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در جنگ ۱۲ روزه دشمن خود را فاتح تهران و نظام جمهوری اسلامی را به پایان رسیده تلقی کرده بود، اما به فرموده رهبر معظم انقلاب در محاسبات خود اشتباه و مردم ایران را خوب نشناخته بود و نمی‌دانست جامعه ایمانی که بر خدا توکل دارند از هیچ قدرتی هراس ندارند.

نماینده ولی فقیه در استان هم با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و اجتماعی، توجه جدی به مجموعه‌های مردمی را در قرارگاه جهاد تبیین ضروری عنوان و بیان کرد: برای حفظ وحدت و انسجام مردم با خلاء طراحی و برنامه مواجه هستیم.

استاندار همدان هم گفت: جهاد تبیین به حضور میدانی در صحنه و محتوا‌های مورد نیاز مردم به ویژه نسل جوان و نوجوان نیاز دارد.

حمید ملا نوری شمسی بر ضرورت بیان خدمات مسئولان برای مردم و افزایش امید در جامعه تاکید کرد و افزود: حرف زدن با مردم و نزدیک شدن به آنها، آستانه تحمل آنها را بالا خواهد برد.

در پایان این نشست معاون سیاسی سپاه پاسداران با اعطای احکامی استاندار همدان را به عنوان رئیس و فرمانده سپاه استان را به عنوان دبیر ستاد جهاد تبیین استان منصوب کرد.