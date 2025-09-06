کتاب «جادو پرست» رمانی تخیلی و آموزنده برای نوجوانان به قلم فاطمه موسوی، نامزد بخش داستان کوتاه و رمان نوجوان چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب که کار از انتشارات جمکران است، زندگی نوجوانی به اسم فرید است که در دوران پهلوی دوم در خانواده‌ای نابهنجار زندگی می‌کند.

فرید که با اژد‌هایی درونی، نماد شر، دست به گریبان است پس از با آشنایی با مجید، نوجوانی انقلابی، شجاعت را در خود می‌یابد و با اژد‌های درونش رو‌به‌رو می‌شود.

این رمان، نبرد خیر و شر در وجود انسان را به تصویر می‌کشد و سفری به دل تاریخ و مفاهیم عمیق انسانی را به مخاطب نوجوان ارائه می‌دهد.

روایت‌های انقلاب و پهلوی دوم باید برای نوجوانان صورت گیرد تا آن‌ها با شرایط و اتفاقات آن دوران آشنا شوند.

چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی مهرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.

این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار می‌شود.

رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلوی‌هاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار این مبارزه ادامه دارد، برگزار می‌شود.