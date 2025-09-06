پخش زنده
جلسه مشترک مدیران آژانسهای مسافرتی استان کرمانشاه و کشور عراق با حضور پرشور فعالان حوزه گردشگری برگزار شد و با گفتگوی چهره به چهره و تبادل نظر، تفاهمنامههای مهم همکاری میان دو طرف به امضاء رسید.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیران آژانسهای گردشگری کرمانشاه و عراق با بررسی زمینههای مشترک همکاری و تبادل تجارب، توانستند چارچوبهای همکاری تعریف شده را به تفاهمهای عملیاتی تبدیل کنند و ضمن امضای تفاهمنامهها به دنبال توسعه خدمات گردشگری و تسهیل رفت و آمد مسافران بین دو کشور باشند.
این تفاهمنامهها تاکید بر ارتقاء سطح همکاریها در زمینه گردشگری سلامت، گردشگری فرهنگی، تاریخی و جذب گردشگران خارجی داشت و گام مهمی در تحکیم روابط مابین دو کشور به شمار میآید.
مدیران آژانسهای مسافرتی عراق در قالب یک سفر آشنایی (فمتور) ویژه در کرمانشاه حضور یافتند و از ظرفیتهای بینظیر گردشگری و امکانات فوقالعاده استان، به ویژه در بخش گردشگری تاریخی طبیعی و گردشگری سلامت بازدید کردند.
این بازدید باعث ایجاد رضایت بالای مدیران عراقی شد و آنها ضمن تاکید بر اهمیت همکاری دوجانبه، اعلام کردند که زمینههای مناسب برای توسعه این تعاملات فراهم است و منتظر برنامههای مشترک آتی هستند.
انتظار میرود با تداوم این همکاریها شاهد رشد و اعتلای صنعت گردشگری در استان کرمانشاه و همسایگان خارجی باشیم.