برگزاری رزمایش سراسری امداد و نجات در البرز
رزمایش سراسری امدادی، عملیاتی پایگاههای بسیج با همکاری دستگاههای خدمات رسان در نقاط مختلف استان البرز با هدف تمرین آمادگی و انسجام در زمان وقوع حوادث برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
،مدرسه شهید محمد پرورش میزبان یکی از رزمایشهای امدادی عملیاتی سراسری پاسگاههای بسیج استان البرز به همت سپاه ناحیه حضرت جوادالائمه (ع) بود.
احمدوند فرمانده قرارگاه رزمایش امداد و نجات سپاه ناحیه حضرت جواد الائمه محمدشهر و ماهدشت در این رزمایش با اشاره به آمادگی نیروهای امدادی و عملیاتی گفت: تیمهای امدادی و عملیاتی آتش نشانی، شهرداری، هلال احمر اورژانس، ادارات آب، برق، گاز و اداره آموزش و پرورش با محوریت بسیج سازندگی سپاه در این رزمایش حضور دارند.
سرهنگ زنجانی معاون هماهنگکننده سپاه استان در این رزمایش با اشاره برنامه ریزی برای برگزاری رزمایش سراسری در استان البرز در بخشهای مختلف گفت: امداد و نجات و انسجام و همکاری دستگاههای خدمات رسان، ایست بازرسی و گشتهای اطلاعاتی، امنیتی و رضویون محله محور پایگاههای بسیج، اقدامات فرهنگی، روشنگری و تبیینی در پایگاهها و مساجد محلات نیز در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.