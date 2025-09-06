به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ،مدرسه شهید محمد پرورش میزبان یکی از رزمایش‌های امدادی عملیاتی سراسری پاسگاه‌های بسیج استان البرز به همت سپاه ناحیه حضرت جوادالائمه (ع) بود.

احمدوند فرمانده قرارگاه رزمایش امداد و نجات سپاه ناحیه حضرت جواد الائمه محمدشهر و ماهدشت در این رزمایش با اشاره به آمادگی نیرو‌های امدادی و عملیاتی گفت: تیم‌های امدادی و عملیاتی آتش نشانی، شهرداری، هلال احمر اورژانس، ادارات آب، برق، گاز و اداره آموزش و پرورش با محوریت بسیج سازندگی سپاه در این رزمایش حضور دارند.