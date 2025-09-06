دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سید عمار حکیم، عراق را کشوری دوست، هم‌کیش و قوی در منطقه خواند و همکاری‌های ایران و عراق را راهبردی توصیف و تاکید کرد: در شرایط پر تحرک امروز، این همکاری‌ها باید عینی‌تر شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، صبح امروز آقای علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی میزبان حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید عمار حکیم، از بزرگان سیاسی و فرهنگی عراق بود.

به‌نظر جناب آقای حکیم، جنگ اسرائیل علیه ایران، برخلاف تصور رژیم صهیونی به قدرت ایران در منطقه افزود و مسلمانان نقش قدرتمند ایران را ستودند و امروز رفتار شرورانه رژیم صهیونی در نظریه 'اسرائیل بزرگ' حقانیت ایران در غده‌ی سرطانی خواندن این رژیم را نشان داد و امروز کل منطقه نسبت به ماجراجویی اسرائیل حساس شده است.

آقای علی لاریجانی در این دیدار عراق را کشوری دوست، هم‌کیش و قوی منطقه خواندند و همکاری‌های ایران و عراق را راهبردی توصیف کردند و تاکید کردند: در شرایط پر تحرک امروز، این همکاری‌ها باید عینی‌تر شود.