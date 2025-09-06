دکتر شیخ‌الاسلامی، استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، به عضویت هیئت تحریریه مجله معتبر بین‌المللی Environmental Modelling & Software در انتشارات Elsevier منصوب شد.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سیدرضی شیخ‌الاسلامی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب و محیط زیست دانشکده مهندسی عمران، با صدور حکمی از سوی سردبیر مجله Environmental Modelling & Software، به عنوان عضو هیئت تحریریه این نشریه بین‌المللی منصوب شد.

مجله Environmental Modelling & Software از معتبرترین مجلات علمی در حوزه مدل‌سازی محیط‌زیست، مهندسی محیط‌زیست و شبیه‌سازی به شمار می‌رود و در پایگاه‌های استنادی معتبر از جمله SJR و letpub.com همواره در رتبه Q۱ قرار داشته است. این نشریه شاخص‌های برجسته‌ای همچون h-index برابر با ۱۱۲ براساس SJR، CiteScore برابر با ۹.۸ و ضریب تأثیر ۴.۶ براساس Clarivate Analytics را داراست. همچنین، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که امتیاز SJR آن ۱.۴۶۶ است.

گفتنی است دکتر شیخ‌الاسلامی در گذشته نیز موفق به دریافت جوایز متعددی از جمله؛ «پژوهشگر برتر جوان» در سال ۲۰۲۴، «مقالات با بیشترین ارجاع» و «داور برتر» در سال ۲۰۲۱ از سوی این مجله شده است.