به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر موسسه و مجموعه مدارس امام حسین (ع) تربت‌ حیدریه امروز در مراسم آغاز ساخت ۳ آموزشگاه در این شهر گفت: این طرح‌ ها شامل ۲ باب آموزشگاه ۱۲ کلاسه پیش‌ دبستانی و ۱۸ کلاسه دبستان و یک باب آموزشگاه ۱۸ کلاسه مقطع دوم متوسطه در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع و با زیربنای پنج هزار و ۱۰۰ متر مربع است.

حسن کنعانی افزود: مرحله نخست این طرح‌ شامل پیش دبستانی و دبستان با نزدیک هزار میلیارد ریال اعتبار مهر سال آینده بهره‌ برداری می‌ شود و پس از آن، آموزشگاه مقطع متوسطه دوم تکمیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: اکنون تعداد ۲ هزار و ۳۵۰ نفر دانش‌ آموز در هفت باب مدرسه امام حسین (ع) از مقطع ابتدایی تا متوسطه دوم در ۲ گروه جنسی دختر و پسر مشغول به تحصیل هستند.

کنعانی ادامه داد: همچنین ۲۶۰ نفر مدیر، معلم، مربی و کادر اجرایی و آموزشی کار آموزش این دانش‌ آموزان را عهده‌ دار هستند.

وی گفت: آغاز فعالیت موسسه و مجموعه مدارس امام حسین (ع) در این شهرستان مربوط به سال ۱۳۸۰ و با ۲ مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه است و به‌ تدریج فضاهای آموزشی استاندارد و مناسب از سال ۸۹ به بعد، شامل دبستان و دبیرستان‌ های دوره اول و دوم، ساخته شد.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌ حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.