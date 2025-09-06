پخش زنده
تیم ملی فوتسال بانوان ایران در قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین در سید سوم قرار گرفت و باید با حریفانی از سیدهای اول، دوم و چهارم رقابت کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعهکشی رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان روز ۲۴ شهریور در شهر مانیل برگزار خواهد شد. طبق سیدبندی اعلامشده، تیم ملی فوتسال کشورمان در سید سوم با تیمهای کلمبیا، لهستان و نیوزیلند قرار گرفته است.
بر این اساس، ترکیب سیدها به شرح زیر است:
سید ۱: برزیل، اسپانیا، پرتغال
سید ۲: تایلند، ژاپن، آرژانتین، ایتالیا
سید ۳: ایران، کلمبیا، لهستان، نیوزیلند
سید ۴: مغرب، کانادا، پاناما، تانزانیا
با توجه به این سیدبندی، ایران نمیتواند با تیمهای سید سوم همگروه شود و باید با یک تیم از سید اول، یک تیم از سید دوم و یک تیم از سید چهارم در مرحله گروهی روبهرو شود.