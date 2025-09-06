مدیر شبکه بهداشت و درمان کلات با اشاره به شروع فصل برداشت محصول گردو، درباره خطر سقوط از درخت گردو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان کلات گفت: با اعلام حادثه سقوط مردی از درخت گردو پیش از ظهر امروز، کارکنان اورژانس ۱۱۵ در محل حاضر شدند و اقدامات حیاتی اولیه از جمله تثبیت وضعیت تنفسی و کنترل خونریزی را انجام دادند.

خانم دکتر مهربان افزود: بیمار سپس به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) منتقل شد و پس از انجام تصویربرداری و بررسی‌ های اولیه مشخص شد که بیمار دچار شکستگی دنده شده است و به خدمات تخصصی‌ تر و مراقبت‌ های ویژه نیاز دارد. به همین دلیل، در کمترین زمان ممکن هماهنگی لازم برای اعزام با بالگرد اورژانس انجام شد و در ساعت ۱۱:۴۵ بیمار به بیمارستان طالقانی مشهد انتقال یافت.

وی ادامه داد: حال عمومی بیمار خوب و در وضعیت پایدار است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کلات با اشاره به حوادث مشابه در فصل برداشت گردو گفت: سقوط از درخت گردو هر ساله در نقاط مختلف کشور موجب بروز مصدومیت‌ های شدید و حتی مرگ می‌ شود. توصیه ما به شهروندان این است که حتماً از تجهیزات ایمنی مانند کمربند و کلاه محافظ استفاده کنند و در شرایط نامناسب از بالا رفتن به درخت خودداری نمایند.