به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نشست فنی امیر قلعه‌نویی ظهر امروز با تشریح شرایط تمرینی تیم ملی فوتبال و وضعیت حریف تیم ملی در دیدار نهایی جام کافا برگزار شد.

در این نشست، سرمربی تیم ملی ضمن بیان نکاتی درباره تمرینات و بازی‌های گذشته تیم ملی، درباره وضعیت ازبکستان و شرایط این تیم با توجه به آنالیز انجام شده از عملکرد این تیم در دیدار برابر قرقیزستان با شاگردان خود صحبت کرد.

تیم ایران عصر امروز شنبه از ساعت ۱۸ دومین تمرین خود پس از سفر به ازبکستان را برگزار خواهد کرد.