عسلویه، نماد وحدت شیعه و سنی در استان بوشهر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: عسلویه، نماد و نمود وحدت در استان بوشهر است؛ مردم این شهرستان در تمام صحنه‌ها با وحدت و انسجام حضور دارند.