عسلویه، نماد وحدت شیعه و سنی در استان بوشهر
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: عسلویه، نماد و نمود وحدت در استان بوشهر است؛ مردم این شهرستان در تمام صحنهها با وحدت و انسجام حضور دارند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احسان جهانیان در جشن گرامیداشت هفته وحدت در جمع مردم شیعه و اهل سنت عسلویه در مسجد جامع اهل سنت این شهر در سخنانی ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع) وهفته وحدت با بیان اینکه شعار و رویکرد دولت چهاردهم، وفاق ملی است، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب هم بر حمایت از رئیسجمهور پرکار، پرتلاش و پیگیر، تأکید داشتند و نیاز امروز و وظیفه همگانی را حفظ اتحاد ملی اعلام کردند.
وی بیان کرد: ما به عنوان کارگزاران دولت وفاق ملی، فراتر از عقاید و گرایشها و گروههای سیاسی برای اعتلای نظام اسلامی تلاش میکنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر عسلویه را شهرستان مهم و راهبردی انرژی و اقتصاد کشور دانست و عنوان کرد: یکی از ارکان مهم امنیت شهرستان، مردم هستند که با اتحاد و انسجام مثال زدنی خود در تامین این امنیت مشارکت داشته و دارند و مسئولان را یاری میکنند.
وی در پایان، برگزاری جشنهای این ایام را مظهر وحدت برشمرد و از برگزار کنندگان قدردانی کرد.