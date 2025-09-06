به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد که تجارت ایران و ترکیه در هفت ماه ابتدای سال میلادی جاری (دی پارسال تا تیر امسال) با کاهش ۴ درصدی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سه میلیارد و ۹۰ میلیون دلار رسیده است در همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، ارزش مبادلات ایران و ترکیه سه میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش، صادرات ایران به ترکیه در هفت ماه نخست سال میلادی جاری ،دی پارسال تا تیرماه امسال، به حدود یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار رسیده و واردات از ترکیه نیز با کاهش ۸ درصدی، به یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار کاهش یافته است.