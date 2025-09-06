اجلاسیه شهدای چهارباغ؛ بزرگترین رویداد فرهنگی
بزرگترین رویداد فرهنگی شهرستان چهارباغ با برگزاری اجلاسیه شهدای این شهرستان، در راستای کنگره ۵۵۰۰ شهید استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
،در مراسم شهدای چهارباغ، فضای جبهههای هشت سال دفاع مقدس بازآفرینی و برنامههای متنوعی از قیام امام حسین علیهالسلام تا روایتهای دفاع مقدس اجرا شد.
همزمان با برگزاری اجلاسیه، موکبهای مردمی توسط گروهها و هیئتهای مختلف در حاشیه مراسم برپا شد.
حجتالاسلام محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان، در سخنانی اجلاسیه شهدا را فرصتی برای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل جوان دانست.
محمد رضا البرزی فرمانداری ساوجبلاغ از برگزاری بیش ۳۰ یادواره در این شهرستان خبر داد و گفت: تا بر گزاری کنگره ملی شهدای استان این یادوارهها ادامه دارد.
در پایان نیز از پنج اثر ماندگار با محوریت شهدا و ایثارگران چهارباغ رونمایی شد؛ لالههای چهارباغ، احصا یادگاران چهارباغ، شعر فجر انقلاب، باد بوی باروت خاک و دو پرنده و یک پرواز.
شهرستان چهارباغ ۱۱۴ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.