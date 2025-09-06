به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ،در مراسم شهدای چهارباغ، فضای جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس بازآفرینی و برنامه‌های متنوعی از قیام امام حسین علیه‌السلام تا روایت‌های دفاع مقدس اجرا شد.

همزمان با برگزاری اجلاسیه، موکب‌های مردمی توسط گروه‌ها و هیئت‌های مختلف در حاشیه مراسم برپا شد.

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان، در سخنانی اجلاسیه شهدا را فرصتی برای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل جوان دانست.

محمد رضا البرزی فرمانداری ساوجبلاغ از برگزاری بیش ۳۰ یادواره در این شهرستان خبر داد و گفت: تا بر گزاری کنگره ملی شهدای استان این یادواره‌ها ادامه دارد.

در پایان نیز از پنج اثر ماندگار با محوریت شهدا و ایثارگران چهارباغ رونمایی شد؛ لاله‌های چهارباغ، احصا یادگاران چهارباغ، شعر فجر انقلاب، باد بوی باروت خاک و دو پرنده و یک پرواز.

شهرستان چهارباغ ۱۱۴ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.