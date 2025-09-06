به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران، «پاسدار محمد ثقفی» که در دفاع مقدس ۱۲ روزه مجروح شده و در کما بود، شب گذشته به شهادت رسید.

مسعود نیکبخت افزود: یکم تیرماه سعید یونسی، مصطفی یونسی، سیدعلی اکبر میرمحمدی، اسماعیل قرقانی و جهانگیر تیموری در تجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و پاسدار محمد ثقفی مجروح شد.

به گفته وی پیکر این پاسدار مدافع وطن فردا ۹ صبح از سپاه شهرضا به گلزار شهدای این شهر تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

از شهید محمد ثقفی فرزندی ۹ ماهه به نام علی رضا به یادگار مانده است.

حسن صدری و محمدامین صدری از دیگر شهدای جنگ ۱۲ روزه شهرستان شهرضا هستند که در تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان به شهادت رسیدند.