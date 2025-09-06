پخش زنده
افزایش حاصلخیزی خاک، راهکاری حیاتی برای مقابله با چالش کمآبی و افزایش بهرهوری در کشاورزی پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ناصر دواتگر مدیر کل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: ماده عالی خاک یکی از عوامل اصلی و کلیدی خاک در حمایت گیاه و همچنین حمایت محیط زیست هست.
سالمترین و آسانترین شیوه برای افزایش ماده عالی یا کیفیت خاک، کشاورزی حفاظتی است.در کشاورزی حفاظتی با استفاده از بقایای محصولات کشاورزی به میزان ۳۰ تن در هکتار طی ۱۰ سال، پیش از ۲ درصد ماده عالی خاک بیشتر میشود.
مصطفی نجفی کارشناس زراعت گفت: بقایا در مزارع مختلف میتواند متفاوت باشد، از ۵ تن تا ۳۰ تن (۳۵ تن) میتواند متفاوت باشد. افزایش بقایا یعنی افزایش ماده عالی خاک.
با افزایش ماده عالی خاک، خاک حاصلخیز و مرطوب شده و سبب افزایش بهرهوری آب در مزرعه میشود.
مصطفی نجفی افزود: یکی دیگه از روشهای افزایش بهرهوری آب در واقع استفاده از سیستمهای نوین آبیاریست یا آبیاری به روش تیپ هست که این روش میتواند در واقع 12000 متر مکعب که در مزارع ذرت مرسوم هست، به ۳۰۰ متر مکعب در هکتار برسانیم.
وی درباره تفاوت این شیوه کشت با کشتهای دیگر گفت: ما فاصله این دو ردیف کشت را ۳۰ سانت کردیم ، در حالی که در کشتهای مرسومی که در کشور وجود دارد هر ۷۵ سانت یک ردیف از این ذرت کشت می شود.
حاصلخیزی خاک تولید محصولات کشاورزی را به طور متوسط یک و نیم برابر افزایش میدهد.
ناصر دواتگر مدیر کل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت:وقتی که ما یه مدت خوب مزارعماون را از طریق بهبود حاصلخیزی خاک پیش میبریم ۳۰ درصد عملکرد مزارع بالاتر می شود.
استفاده از کودهای دامی نیز در حاصلخیزی خاک مؤثر است.
محمد بوربور کارشناس دامپروری گفت: گر ما بتوانیم سالانه حدود ۷۰ الی ۸۰ تن از کود دامی رو داخل هر هکتار از زمینهای کشاورزیمان استفاده کنیم، میتوانیم بعد گذشت ۱۰ سال حدود دو و نیم درصد ماده عالی خاک رو افزایش بدیم.
بر اساس برنامه هفتم باید ماده عالی خاکهای کشور ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
صفدر نیازی معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تقریباً ۶۰ درصد خاکهای ما زیر ۱ درصد هست. این باید این میزان ماده عالی خاکهای کشاورزی به ۳۰ درصد برسد.
بر اساس تحقیقات معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، حاصلخیزی خاکسبب کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی میشود.