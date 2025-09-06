قهرمانی ورزشکار بوشهری در مسابقات کشتی فرنگی بسیج کشور

امیرمهدی رستمی، کشتی‌گیر جوان و بااستعداد از بندر محمد عامری شهرستان تنگستان، توانست در مسابقات کشتی فرنگی بسیج کشور در مازندران به مقام قهرمانی دست یابد.