قهرمانی ورزشکار بوشهری در مسابقات کشتی فرنگی بسیج کشور
امیرمهدی رستمی، کشتیگیر جوان و بااستعداد از بندر محمد عامری شهرستان تنگستان، توانست در مسابقات کشتی فرنگی بسیج کشور در مازندران به مقام قهرمانی دست یابد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز بوشهر
، رقابتهای کشتی فرنگی بسیج کشور از ۱۲ شهریور در سالن شهید چمران رامسر به میزبانی بسیج استان مازندران با حضور گسترده قهرمانان استانی و ۲۵ ملیپوش در سطحی بالا و فنی آغاز شد.
در این رقابتها امیرمهدی رستمی، کشتیگیر جوان تنگستانی از بندر محمد عامری، با ارائه عملکردی درخشان موفق شد تمام حریفان قدرتمند خود را پشت سر بگذارد و بر سکوی نخست قهرمانی کشور بایستد.
حضور ملیپوشان و سطح بالای فنی مسابقات ارزش این افتخارآفرینی را دوچندان کرده است. قهرمانی امیرمهدی رستمی بار دیگر نشان داد که استعدادهای ورزشی جوانان تنگستانی در سطح ملی حرفهای زیادی برای گفتن دارند و میتوانند افتخارات بزرگی برای استان بوشهر و کشور رقم بزنند.