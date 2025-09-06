پخش زنده
سرپرست کاروان سلامت عشایر گفت: بیش از ۱۰۰ نفر از عشایر بارشلو شهرستان فسا از خدمات رایگان پزشکی و آموزشی کاروان سلامت بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سیدعلی صادق افزود: در این طرح، خدماتی از جمله دندانپزشکی، مشاوره روانشناسی، ویزیت تخصصی کودکان و فیزیوتراپی ارائه شد.
او افزود: این طرح با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی عشایر اجرا شد.
سرپرست کاروان سلامت عشایر گفت: کاروان سلامت با همکاری سپاه و اداره امور عشایر، دانشگاه علوم پزشکی و اداره امور دامپزشکی به منطقه عشایری بارشلو فسا اعزام شد.