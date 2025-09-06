پلیس امنیت اقتصادی بابل موفق شد با کشف ۴.۵ تن برنج تقلبی در یکی از محلههای این شهرستان، از توزیع گسترده آن در بازار جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی داداشتبار فرمانده انتظامی بابل گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در جریان تحقیقات از دپوی مقادیری برنج تقلبی در یکی از محلههای بابل مطلع شدند و بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه مشخص شد فردی با خرید برنج مرغوب و مخلوط کردن آن با برنجهای نامرغوب خارجی قصد عرضه این محصول به عنوان برنج ایرانی مرغوب را داشته است.
فرمانده انتظامی بابل خاطرنشان کرد: با شناسایی انبار و هماهنگی مرجع قضائی، مقدار ۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم برنج تقلبی کشف و ارزش آن از سوی کارشناسان حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد شد.
سرهنگ داداشتبار تأکید کرد: مبارزه با قاچاق و احتکار کالا از اولویتهای پلیس بابل است و با برهمزنندگان امنیت اقتصادی بهطور قاطع برخورد خواهد شد.