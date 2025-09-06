محمدحسین بهزادفر در بخش حفظ کل و مصطفی قاسمی در بخش قرائت تحقیق به عنوان نمایندگان ایران در هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان، معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرحله انتخابی هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان در دو رشته حفظ کل و قرائت تحقیق، به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۱۱ نفر از برگزیدگان ادوار مختلف جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور در حضور هیئت داوران شامل استادان محمدحسین سعیدیان (صوت)، عباس امام‌جمعه (تجوید)، معتز آقایی (حُسن حفظ)، سعید رحمانی (وقف و ابتدا) و محسن یاراحمدی (لحن) رقابت کردند که اسامی آنها به شرح زیر است:

رشته حفظ کل:

موسی معتمدی (دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، استان اصفهان)، میلاد عاشقی (وزارت بهداشت، استان آذربایجان شرقی)، محسن محمدی (علوم پزشکی، استان تهران)، محمدجواد دلفانی (دانشگاه آزاد اسلامی، استان البرز)، محمدحسین بهزادفر (وزارت علوم، استان تهران)، محمدمهدی رضایی (وزارت بهداشت، استان تهران) و محمدرسول تکبیری (وزارت علوم، استان تهران)

رشته قرائت تحقیق:

محمدحسین قصری‌زاده (وزارت علوم، استان تهران)، مصطفی قاسمی (دانشگاه آزاد اسلامی، استان مازندران)، مهدی شایق (دانشگاه پیام نور، استان البرز) و محمدمهدی کهکشان (دانشگاه آزاد اسلامی، استان اصفهان)

پس از بررسی دقیق نمرات و ارزیابی نهایی شرکت کنندگان توسط دبیرخانه مسابقات و هیئت داوران، محمدحسین بهزادفر در رشته حفظ کل و مصطفی قاسمی در رشته قرائت تحقیق، بالاترین امتیاز را کسب کردند و به‌عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان معرفی شدند.