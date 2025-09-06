معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا درخصوص افزایش فعالیت پلتفرم‌های(سکوهای) جعلی سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز،هشدار داد .



به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ مختار رضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با هشدار نسبت به افزایش فعالیت پلتفرم‌های(سکوهای) جعلی سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز، از شهروندان خواست در مواجهه با وعده‌ سودهای بالا و تضمینی، نهایت دقت را به خرج دهند تا در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار نشوند.

کلاهبرداران ابتدا با ایجاد ظاهری حرفه‌ای و ادعای ارائه «سیگنال‌های دقیق و سود تضمینی» اعتماد کاربران را جلب کرده و سپس لینکی برای ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری ارسال می‌کنند که در واقع به یک وب‌سایت یا اپلیکیشن ساختگی متصل است.

موجودی و سودی که کاربر در این پلتفرم‌ها می‌بیند، اعدادی ساختگی و صرفا جهت تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر است. اما در زمان برداشت وجه، بهانه‌هایی همچون «بررسی حساب»، «پرداخت مالیات» یا «احراز هویت» مطرح شده و در نهایت یا حساب کاربر مسدود می‌شود یا کل پلتفرم ناپدید می‌شود.