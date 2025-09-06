کتاب «محمد رحمة العالمین» به قلم مرضیه محمدزاده با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در مجموعه فرهنگی سرچشمه رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این اثر در ۴ فصل به زندگی پیامبر گرامی اسلام (ص) از دوران ولادت تا رحلت ایشان می‌پردازد.

مرضیه محمدزاده نویسنده نویسنده کتاب «محمد رحمة العالمین» گفت:فصل اول این کتاب، از تولد پیامبر (ص) تا بعثت، فصل دوم از بعثت تا هجرت، فصل سوم از هجرت تا رحلت و فصل آخر نیز به سیره عملی ایشان اختصاص دارد.

وی افزود: در این اثر تلاش شده تا تصویری واقعی و انسانی از پیامبر برای مخاطبان ارائه شود.

محمدزاده گفت: هدف اصلی نگارش کتاب، معرفی پیامبر اکرم (ص) به نسل جوان است و شناخت بیشتر آنها از سیره ایشان و وقایع مهم صدر اسلام است.

وی افزود: این اثر نه تاریخ تحلیلی است نه صرفاً سیره، بلکه تلفیقی کوتاه و مستند از هر دو است.

کتاب «محمد رحمة العالمین» کاری از انتشارات امیرکبیر است.

«عاشورا و تحریفات»، «نقش زنان در نهضت امام حسین علیه السلام»، «شهیدان جاوید»، «دوزخیان جاوید»، و «دردانه‌های دین و دانش» از دیگر آثار مرضیه محمدزاده است.