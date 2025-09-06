۱۷۸ املاک دستگاههای اجرایی با ارزش دوهزارمیلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان در استان شناسایی شده که ۷۹ ملک آن شهری است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سید سعید شاهرخی گفت:

سید سعید شاهرخی افزود:در این زمینه ۵۹ ملک قیمت گذاری ، هفت ملک در مرحله ارزش افزایی ، هفت ملک به فروش رفته و ۶ ملک به کارگروه ملی مولدسازی ارسال شده است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه منابع مولدسازی برای اجرای برنامه راهبردی توسعه استان، تعیین و هزینه می شود، بیان کرد: بسته رونق ملک خیابان مطهری برای اجرای کمربندی غربی، ملک زیبا کنار برای تکمیل ساختمان استانداری و دهکده المپیک جهت بهسازی ورزشگاه تختی، استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه محل های مختلفی برای تأمین مالی طرح ها از جمله تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی در نظر گرفته شده، افزود: از محل مولدسازی اموال مازاد ادارات که مورد تاکید دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی است، برای اجرای این طرح ها استفاده می شود.

شاهرخی افزود: لازم است ادارات استان با شناسایی دقیق املاک، از فرصت مولدسازی برای تکمیل طرح های نیمه تمام و بر زمین مانده استفاده کنند



استاندار لرستان تأکید کرد: فروش قانونی اموال بدون استفاده ی دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری این منابع در طرح های عمرانی مورد نیاز مردم، اولویت جدی استان لرستان در سال جاری است.



