به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این مسابقات با همکاری فدراسیون شمشیربازی، اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایحان‌غربی و هیات شمشیربازی استان آذربایجان‌غربی آغاز شد.

سابریست‌هایی از ایران، ترکیه و عراق در این رویداد حضور دارند و در بخش انفرادی به رقابت می‌پردازند.

علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی بازی، مهلا محمدزاده نایب رئیس بانوان فدراسیون، سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی، زیاد رئیس فدراسیون عراق، رئیس کنفدراسیون غرب آسیا و عضو کمیته تجهیزات فدراسیون جهانی به همراه جمعی از مسئولان استان آذربایجان غربی با حضور در سالن شهیدان آهندوست این مسابقات را تحت نظر دارند.

سابریست‌های کشورمان در شروع این مسابقات و در زمان پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران، با سلام نظامی نسبت به آن ادای احترام کردند.

فینال لیگ برتر سلاح سابر نیز در این رویداد برگزارمی شود. این مسابقات از امروز (شنبه) آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد.