رئیس شورای راهبری گردشگری سلامت کشور گفت: برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه گردشگری سلامت در کشور و مشارکت در رویدادهای بینالمللی، مسیر برندسازی بخش گردشگری سلامت را هموار خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما انوشیروان محسنی بندپی در چهارمین همایش و نمایشگاه بینالمللی بیمارستانها و مراکز درمانی که با همراهی دیاکو عباسی، دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت و با حضور روسای دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها و کلینیکهای تخصصی، شرکتهای خدمات گردشگری درمانی و همچنین سفرا و نمایندگان خارجی در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صدا و سیما برگزار شد، اهمیت حوزه گردشگری سلامت را برشمرد و گفت: اهمیت این حوزه از نقطه نظر اقتصادی و تجارت بینالملل به این گونه است که هر گردشگر سلامت ۴ برابر یک گردشگر عادی هزینه میکند، ارزآوری، اشتغال زایی بالاتری دارد و به تجارت بینالمللی کشور کمک میکند.
او افزود: رسیدن به درآمد ۶ میلیارد یورویی که هدف ما مندرج در برنامه هفتم پیشرفت است، تأثیرات مستقیم و تکاثری بسیار بالایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
محسنی بندپی ادامه داد: کمک به بهبود و ارتقای زیرساختهای کیفی خدمات درمان و سلامت در سطح بینالمللی نیز در پی توسعه این بخش فراهم میشود. به گونهای که وقتی برای جذب گردشگران سلامت تلاش میکنیم یعنی در حال اتصال به سیستم جهانی سلامت و گردشگری هستیم و باید در سطح و کیفیتی جهانی خدمات ارائه دهیم.
او خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر حدود ۳۰۰ مرکز و بیمارستان دارای مجوز IPD داریم، این مراکز برای اینکه بتوانند خدماتی در سطحی بینالمللی ارائه دهند باید از نظر کیفیت خدمات و فرهنگ ارائه خدمات متحول شوند و جهت شفافسازی و اعتمادسازی بینالمللی برنامههای مشخصی داشته باشند که این مهم با توجه به رویکرد جدید معاونت درمان به عنوان یکی از اهداف اصلی شورای راهبری گردشگری سلامت در حال رشد و تقویت است.
معاون گردشگری در بخش دیگری از سخنان خود، محرکهای اصلی بازار گردشگری سلامت ج.ا.ایران را در سطح بینالمللی برشمرد و افزود: این محرکها شامل اعتبار و برند پزشکی و درمانی مقصد ایران در سطح بینالمللی، قابلیت دسترسی به مقصد از بازارهای هدف منطقه، هزینههای تمام شده پایین بسته سفر به ایران بر اساس زنجیره خدمات است به طوری که ما در حال حاضر حدود ۷۰۰ دفتر دارای مجوز گردشگری سلامت داریم که در حوزه جذب و ارائه بستههای خدمات گردشگری سلامت فعال هستند.
بندپی با برشمردن سایر محرکهای این بازار افزود: همچنین آخرین تکنیکها و تکنولوژیهای به روز پزشکی و درمان، (در پیوندها، ارتوپد، درمان ناباروری و غیره)، پایین بودن زمان انتظار برای دریافت خدمات، تنوع جاذبهها و مکانهای گردشگری در ایران از نظر فرهنگی، زیارتی، زبان، غذا، طبیعت و سایر، تشابهات فرهنگی و قومی کشور با بازارهای منطقه (عراق، عمان، افغانستان، ترکمنستان و غیره، موقعیت استراتژیک و ایدهال ایران در مجاورت با جمعیت کشورهای بازارهای گردشگری سلامت که عمدتا دارای ضعفهای اساسی در سیستم درمانیشان هستند نیز در این بخش قرار میگیرند.
معاون گردشگری همچنین با برشمردن چهار سیاست اصلی در این حوزه گفت: برندینگ و معرفی با هدف اطلاعرسانی ظرفیتهای گردشگری سلامت و بازارسازی، طراحی و توسعه برند یا نشان ملی گردشگری سلامت و در پی آن رونمایی از پوستر جشنواره معرفی برند ملی گردشگری سلامت، سیاست تقویت سیستم حکمرانی و نظارت بر زنجیره گردشگری سلامت از طریق برنامهها، راهاندازی سامانه گردشگری سلامت کشور، دستورالعمل عملیاتی ساماندهی گردشگری سلامت برای استانها، آموزش و توانمندسازی فعالان این حوزه،
سیاست همافزایی، همگرایی و توسعه تعاملات بینبخشی از طریق پویاسازی شورای راهبری گردشگری سلامت کشور از جمله راهبردهای پیش رو هستند.
محسنی بندپی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون نقش هر دستگاه در فرآیند توسعه گردشگری سلامت کشور تعریف شده است، افزود: موضوعات مرتبط با فرایند درمان در درون بیمارستانی با وزارت بهداشت از طریق مجوز IPD، مدیریت سفر و پکیجینگ تور و خدمات گردشگری سلامت موضوعات بیرون بیمارستانی مانند اقامت، ویزا، ترانسفر، گردشگری و .... با وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با محوریت دفاتر و شرکتهای فعال این حوزه است.
همچنین به گفته رییس شورای راهبری گردشگری سلامت، امور بینالمللیسازی پزشکان با سازمان نظام پزشکی کشور است و ویزا و روادید از طریق وزارت امور خارجه پیش میرود. این روند در حالی است که برندینگ و تجاریسازی برند با محوریت اتاق بازرگانی و وزارت گردشگری و در نهایت تنوع در محصولات گردشگری سلامت مانند گردشگری اسپا و تندرستی و آبهای گرم درمان و دهکدههای سلامت از طریق وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیش میرود.
معاون گردشگری برگزاری این رویداد را راهی به سوی حرکت صحیح در راستای برندسازی حوزه گردشگری سلامت کشور عنوان کرد و برگزاری رویدادها یا مشارکت در آنها را در نیل به این هدف موثر خواند.
انوشیروان محسنی بندپی در پایان این گردهمایی در کنار سایر مقامات حاضر، از فعالان بخش خصوصی گردشگری سلامت تقدیر کرد.
گفتنی است این رویداد به عنوان بزرگترین رویداد حوزه خدمات درمانی و گردشگری سلامت منطقه با حمایت انجمن گردشگری سلامت استان تهران، مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی و سایر تشکلهای بینالمللی مرتبط با موضوع توسعه تعاملات و همکاریهای حوزه سلامت و گردشگری سلامت کشورها، کسب دانش روز در زمینه مدیریت بیمارستانی و انتقال تجربیات بینالمللی برگزار شد و سازمانها و نهادهای بینالمللی حامی با دعوت از روسای بیمارستانها، مراکز درمانی، متخصصان حوزه سلامت و شرکتهای خدمات گردشگری درمانی از حوزههای اروپا، آفریقا و خاورمیانه، فضایی منحصر به فرد برای توسعه تعاملات بینالمللی در بخش سلامت فراهم آورد. این تلاشها علاوه بر ایجاد فرصتهای جدید همکاری موجب معرفی شایسته توانمندیهای برجسته ایران در عرصههای مرتبط شده است.