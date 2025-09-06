حجت‌الاسلام اژه‌ای در دیدار با سیدعمار حکیم گفت: ایران هرگز تسلیم نظام سلطه نمی‌شود و نه «جنگ تحمیلی» را می‌پذیرد و نه «صلح تحمیلی» را، این منطق روشنی است که امامین انقلاب ما به کرات تبیین فرموده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس قوه قضاییه افزود: جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و گفت‌و‌گو است؛ ما در برابر «خصم» نیز از این رویکرد تبعیت می‌کنیم؛ منطق ما نیز روشن است؛ ما می‌گوییم که از حقوق اساسی خود که وفق قوانین بین‌المللی نیز محترم شمرده شده است، کوتاه نمی‌آییم؛ در این راستا ما اهل گفت‌و‌گو هستیم؛ اما اگر طرف مقابل به دنبال تحمیل اغراض خود است و می‌گوید مذاکره کنیم به این معنا که «هر چه ما دیکته کردیم شما بپذیرید»! قطعاً به هیچ وجه از جانب ایرن اسلامی پذیرفته نمی‌شود. ما قطعاً حرف زور دشمن را نخواهیم پذیرفت، اما بر مبنای منطق اسلامی خود، ابایی نداریم که حرف طرف مقابل را ولو آنکه «دشمن» باشد بشنویم؛ مشروط بر آنکه حرف او زورگویانه و مترادف با تحمیل اغراض استکباری نباشد

آقای محسنی اژه ای همچنین گفت: مردمان ایران اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری متحد و منسجم هستند و تلاش مسئولان و کارگزاران نظام آن است که بر غنای این انسجام و وحدت افزوده شود؛ ما در خلال جنگ ۱۲ روزه اخیر افرادی را داشتیم که در داخل به عنوان منتقد و حتی معترض شناخته می‌شدند و برخی نیز احکام محکومیت داشتند، اما قاطعانه و صریح تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا به وطن اسلامی را محکوم کردند و به حمایت از قوای نظامی و دفاعی کشور پرداختند .

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران: ظرفیت مراودات و مناسبات ایران و عراق در ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی، بسیار بیشتر و وسیع‌تر از آن چیزی است که اکنون وجود دارد و ما در ایران، متفق‌القول خواهان توسعه مراودات و مناسبات با عراق هستیم.

رئیس دستگاه قضا این را هم گفت که جمهوری اسلامی ایران آماده است در کلیه حوزه‌های حقوقی، قضایی و کیفری به صورت دوجانبه و بین‌المللی، با عراق همکاری و تعامل داشته باشد.