معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران اعلام کرد: صنایعی که برق سبز را از بورس انرژی خریداری کردهاند، به میزان خرید خود با هیچگونه قطعی برقی مواجه نمیشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد احمدی با تاکید بر اطمینان از تأمین برق برای خریداران در بورس انرژی گفت: «برخی صنایع به علت نداشتن فیدر اختصاصی و ضعف در مدیریت برق، دچار مشکلات فنی و قطعی شدهاند، اما برق خریداریشده از بورس دچار قطعی نمیشود.»
وی افزود: «صنایعی که در شهرکهای صنعتی مستقر هستند، معمولاً فاقد فیدر اختصاصی بوده و امکان مدیریت اختصاصی برق برای آنها وجود ندارد. همچنین برخی از این صنایع به اندازه سهمیه تعیینشده اقدام به خرید برق نکردهاند و به همین دلیل با محدودیت یا قطعی مواجه شدهاند.»
براساس این گزارش، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۶۰۰ میلیون کیلوواتساعت برق سبز و ۶ هزار و ۳۸۰ میلیون کیلوواتساعت برق در تابلوی برق آزاد در بورس انرژی معامله شده که هیچگونه گزارشی از قطعی برق در این معاملات ثبت نشده است.
مروری بر بازار برق سبز در بورس انرژی
برق سبز که از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی تولید میشود، از ابتدای سال ۱۴۰۲ و در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، وارد بازار بورس انرژی ایران شده است. این بازار با هدف تأمین برق صنایع بزرگ و مصرفکننده بیش از یک مگاوات راهاندازی شد.
تابلوی برق سبز بورس انرژی بستری برای معاملات شفاف، آنلاین و زمانواقعی برق تجدیدپذیر و اوراق بهادار مرتبط با پروژههای سبز است. شرکتهایی که قصد فعالیت در این تابلو را دارند، باید الزامات مشخصی مانند شفافیت مالی، پایداری زیستمحیطی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند.