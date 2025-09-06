به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس اعلام روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در این گزارش نهاد‌های صدور مجوز اتاق‌های فرار در جهان با تمرکز بر کشور‌های آلمان، فرانسه، انگلستان، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان، قطر، چین، کره جنوبی، روسیه، ایالات متحده آمریکا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند.

در بخشی از این گزارش در معرفی اتاق فرار‌ها آمده است: «اتاق فراریک بازی گروهی سرگرم‌کننده و معمایی است که در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی در سراسر جهان به‌دست آورده است. در این بازی، شرکت‌کنندگان در محیطی واقعی یا شبیه‌سازی‌شده قرار می‌گیرند و باید در مدت زمان محدودی با همکاری یکدیگر، معما‌ها و چالش‌های مختلف را حل کنند تا بتوانند از اتاق خارج شوند یا به هدف مشخصی دست یابند. اتاق‌های فرار علاوه بر سرگرمی، موجب تقویت مهارت‌هایی مانند کار گروهی، خلاقیت، حل مسئله و مدیریت زمان می‌شوند و به همین دلیل در میان گروه‌های مختلف سنی و فرهنگی جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند.»

همچنین در این گزارش با اشاره به اهمیت صدور مجوز برای فعالیت اتاق فرار‌ها آمده است:

«با توجه به گسترش سریع اتاق‌های فرار در کشور‌های مختلف، موضوع صدور مجوز و رعایت الزامات قانونی اهمیت ویژه‌ای یافته است. قوانین و مقررات مربوط به راه‌اندازی و فعالیت اتاق‌های فرار در هر کشور متفاوت بوده و معمولاً شامل الزامات ایمنی (مانند اخذ تاییدیه از اداره آتش‌نشانی)، رعایت مقررات بهداشتی و غذایی (در صورت ارائه خدمات مربوط)، ثبت مالیاتی و بیمه مسئولیت، و دریافت مجوز فعالیت از شهرداری‌ها یا مراجع محلی می‌باشد. برخی کشور‌ها روند صدور مجوز را به‌صورت کاملاً محلی و غیرمتمرکز اجرا می‌کنند، در حالی‌که در کشور‌های دیگر نهاد‌های مرکزی یا تخصصی مانند اداره سرگرمی یا دپارتمان توسعه اقتصادی مسئولیت نظارت و صدور مجوز را بر عهده دارند. این تفاوت‌ها باعث شده است که فعالان حوزه اتاق فرار برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود، نیازمند آگاهی کامل از مقررات ملی و محلی هر کشور باشند. در این راستا، این مطالعه به بررسی روند صدور مجوز اتاق فرار در کشور‌های مختلف جهان می‌پردازد.»