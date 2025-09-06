پخش زنده
از سال گذشته تاکنون ۲۰ واحد مستعد دانش بنیان در شهرکهای صنعتی خوزستان شناسایی شد که مراحل اخذ دانش بنیان شدن آنها در حال پیگیری است و ۱۴ واحد صنعتی تأییدیه دانش بنیانی دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان، به تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان و ارتقاء سطح فناوری در صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان و مراحل شناسایی شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و گفت: واحدهای دانش بنیان شرکتیهایی هستند که در زمینههای علمی و همچنین تحقیقاتی فعالیت میکند.
مهندس مهدی پور به آییننامه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان که توسط معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری تدوین شده است اشاره کرد و افزود: ارزیابی واحدها بر اساس معیارهای دقیق از جمله سطح فناوری محصولات، میزان فعالیتهای تحقیق و توسعه، توانمندی نیروی انسانی متخصص و ظرفیت تجاریسازی نوآوریها انجام میشود.
وی به اهداف شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و افزود: در شرکتهای دانش بنیان هدف تجاری سازی علم و دانش است به این معنا که با ترکیب علم و فناوری فعالیتهای مفیدی را به ارمغان میآورند و محصولات تولید شده را به مرحله تجاریسازی و صادرات میرسانند.
وی به تقسیم بندی شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و گفت: بر اساس آییننامه، شرکتهای دانش بنیان در سه دسته اصلی طبقهبندی میشوند که شامل شرکتهای دانش بنیان نوپا فناور، شرکتها دانش بنیان نوآور و شرکتهای نوپا تقسیم میشوند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای خوزستان در ادامه به کارکردهای شرکتهای دانش بینان اشاره کرد و افزود: شرکتهای نوپا معمولاً در مراحل اولیه توسعه محصول هستند و هنوز درآمد قابل توجهی ندارند. شرکتهای نوآور به مرحله تولید تجاری رسیدهاند، اما سهم فروش محصولات دانشبنیانشان کمتر از ۵۰ درصد است. در مقابل، شرکتهای فناور دارای درآمد بالا و سهم قابل توجهی از فروش محصولات دانشبنیان هستند.
وی با بیان اینکه یکی از معیارهای مهم در فرآیند ارزیابی و شناسایی شرکتهای دانشبنیان، بررسی دانشبنیان بودن کالاها و خدماتی است که توسط این شرکتها ارائه میشوند به سابقهی توجه به این موضوع اشاره کرد و اظهار داشت: از سال ۱۳۹۱، با توجه به جدیت و تأکیدی که بر اجرای قوانین در این زمینه شده، فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات دانشبنیان تهیه و به عنوان مبنای عمل در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه به اهمیت و فهرست کالاها و خدمات شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و ادامه داد: یکی از نکات حائز اهمیت در فهرست کالاها و خدمات دانشبنیان کشور، حجم بزرگی از نوآوریهایی است که در شرکتهای دانشبنیان کشور اتفاق میافتد. این نوآوریها نشان دهنده نیازمندی به برنامهریزی و حمایت از محصولات و خدمات این شرکتها بهعنوان هسته تحول صنعتی کشور است.
وی ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با همکاری مشاوران توسعه فناوری، واحدهای صنعتی با قابلیت ورود به زیستبوم دانشبنیان را شناسایی و در مسیر اخذ دانش بنیانی حمایت مینمایند.
مهدی پور در ادامه یادآور شد: هدف این شرکت حمایت در ایجاد تحول در ساختار تولید و ارتقاء بهرهوری از طریق تزریق دانش و فناوری به بدنه صنعت است که با این رویکرد، سهم صنایع دانشبنیان در اقتصاد ملی افزایش مییابد و زمینهساز اشتغال پایدار و صادرات فناورانه میشود.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان در خاتمه اضافه کرد: از این رو که شرکتهای دانش بنیان برای اقتصاد کشور مفیداند و اغلب نوآوریها محصول تلاش آنهاست. شناسایی انواع شرکتهای دانش بنیان بسیار لازم و ضروری است.